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Blu Radio  / Nación  / Daniel Noboa tilda de "atentado contra la soberanía" las declaraciones de Petro sobre Glas

Daniel Noboa tilda de "atentado contra la soberanía" las declaraciones de Petro sobre Glas

El 16 de septiembre pasado, Colombia otorgó la ciudadanía a Glas (quien también tiene nacionalidad alemana) y Petro pidió a Ecuador entregarlo como un paso "para la paz de las naciones latinoamericanas".

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Foto: presidencia / AFP
Por: EFE
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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