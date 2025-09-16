Petro otorgó nacionalidad colombiana al condenado exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas

El presidente Gustavo Petro anunció que otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien está en prisión en su país.

El mandatario comunicó su decisión a través de la red social X, donde adjuntó un documento que firma la cónsul de Colombia en Quito, Paula Andrea Perdomo Ramírez. Se trata del acta de juramento firmada por Jorge Glass, con fecha 16 de septiembre.

“En cumplimento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2332 de 2023 y el artículo 15 de la resolución, se hizo presente el señor Jorge David Glass Espinel, de nacionalidad ecuatoriana, a quien mediante Decreto de Exoneración No. 0927 del 21 de agosto de 2025 y Carta de Naturaleza No. 134 del 28 de agosto de 2025, el Gobierno de Colombia autorizó su naturalización como colombiano”, dice el documento.

Jorge Glass.

El acta deja constancia que Glass, quien fue vicepresidente entre 2013 y 2017, en el gobierno de Rafael Correa, no renuncia a su nacionalidad de origen.



Polémica solicitud

En su trino, Petro no solo informó la decisión de naturalizar al exfuncionario ecuatoriano, sino que hizo una solicitud que, seguramente, generará controversia. “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, escribió.

Sin embargo, esa “entrega” que plantea el jefe de Estado no sería tan sencilla, porque Glas está en la cárcel, pagando una condena en firme de 8 años. Él fue sentenciado inicialmente por el Caso Odebrecht a 6 años de prisión y luego le confirmaron otra pena intramural por el denominado Caso Sobornos. Para efectos del tiempo se determinó que pagaría lo estipulado en la última condena.