De Colombia nunca habrá una agresión contra Venezuela: consejero presidencial

En entrevista con Mañanas BLU, el consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín, se refirió a las especulaciones sobre las consecuencias de la tensa relación entre Colombia y Venezuela.

Guarín aseguró que el país tiene una política de diplomacia internacional y destacó el papel que Estados Unidos cumple como aliado.

“Lo que determina la política internacional no es el acatamiento o no de las formas de la diplomacia sino los intereses nacionales de un Estado y los de Estados Unidos coinciden con los de Colombia en este caso. Por eso, desde los gobiernos anteriores se ha afianzado la alianza entre los dos países, hoy hay respaldo como nunca, eso es muy importante, hace 10 años el Gobierno de Estados Unidos no lo expresaba ni siquiera en reuniones privadas”, aseguró.

El consejero presidencial subrayó que el hecho de que se busque una vía diplomática no implica la legitimación del gobierno de Nicolás Maduro e hizo énfasis en que Colombia no está cayendo en un juego de provocaciones ni busca atacar por la fuerza al país vecino.

“No es solo la posición de Colombia, la comparten más de 70 países. No puede haber con la excusa de la diplomacia una legitimidad de una dictadura que está violando derechos humanos y patrocinando organizaciones terroristas, la diplomacia es el único camino que ha seleccionado Colombia y lo está haciendo en espacios multilaterales”, manifestó.

“No se sobrevalora la capacidad de dictadura de Maduro, pero tampoco se le quita relevancia, estamos preparados para cumplir mandato constitucional”, agregó.

Escuche la entrevista completa con el consejero presidencial Rafael Guarín: