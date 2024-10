De la Calle al presidente Petro: “Colombia está quedando como un país golpista"

En una entrevista para Noticias Caracol , el senador Humberto de la Calle recalcó que el CNE no puede tumbar al presidente Gustavo Petro , como él lo ha planteado en reiteradas ocasiones. Por ello, hace un fuerte énfasis en que el primer mandatario debe disminuir las gestiones que provocan agitación callejera.

"Ya nadie se imagina eso; este primer elemento ya permite hacer un llamado al Gobierno para que se serene y suspenda estas gestiones que tienen carácter de agitación callejera, que hacen mucho daño", aseguró.

Incluso, a través de sus redes sociales, ya había hecho un llamado: “¡A serenarse todo el mundo! Es unánime que el CNE no puede tumbar al presidente. Este órgano está habilitado para investigar TODAS las campañas. Todo eso está resuelto. Lo no resuelto es: ¿investigar la campaña es investigar al presidente?” dijo De la Calle, destacando que es unánime la imposibilidad del CNE de remover al mandatario de su cargo.

Además, se refirió al apoyo que ha recibido el primer mandatario de otros presidentes de la región que respaldan la teoría del golpe, como en el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el de Brasil, Lula da Silva.

Publicidad

"Hacen daño. Aquí en el país tenemos mil líos y dificultades, pero la verdad es que siempre ha funcionado la democracia; pero ahora estamos echando eso por la borda. Colombia está quedando como un país golpista y eso termina haciéndole daño a todos. Me parece que estamos creando una crisis artificial que tiene repercusiones a nivel internacional. Pido respeto para Colombia; aquí hay unas instituciones y no pueden venir unos presidentes a meterle la mano a una situación tan delicada como esta".

Incluso asegura que una solución para frenar todo esto puede ser que una ONG con fines de transparencia presente una tutela ante la Corte Constitucional para explicar y también esclarecer los límites del fuero integral.