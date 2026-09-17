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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella pide revisar 67 convenios en dirección de asuntos indígenas de MinInterior de Gobierno Petro

De La Espriella pide revisar 67 convenios en dirección de asuntos indígenas en Gobierno Petro

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con líderes de comunidades indígenas en Barranquilla y advirtió por presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Petro.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con líderes de comunidades indígenas en Barranquilla y desde allí se refirió a un presunto caso de corrupción que se habría dado durante el Gobierno Petro en el Ministerio del Interior.

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“En 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior aparecen 960.000 millones de pesos comprometidos y poco más de 672.000 millones desembolsados. En la información examinada no aparece que alguno de esos convenios haya sido liquidado”, dijo De La Espriella.

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El presidente Abelardo De La Espriella le dijo a los líderes de las comunidades indígenas que el Gobierno va a respetar sus derechos y la consulta previa, pero que eso no significa “cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones, o irregularidades que puedan quedarse en torno a ella”. También advirtió que los recursos destinados a las comunidades indígenas deben llegar a ellas pues aunque “parece una obviedad ustedes saben que no siempre ocurre eso”.

En el mismo sentido se refirió al tema de seguridad y orden público.

“Quiero recordarles algo muy importante, las únicas armas legítimas de la República son las que están sometidas al imperio de la Constitución y la ley. Ningún grupo terrorista puede arrogarse el derecho de hablar en nombre de una comunidad indígena y cuando así sea ustedes tienen acceso directo a este Gobierno y vamos a apoyarlos de manera inmediata”, agregó el mandatario.

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