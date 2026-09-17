“Seguridad energética en cuidados intensivos”: una hora de racionamiento costaría $200.000 millones

Durante el 18 Congreso Anual de Energía, Natalia Gutierrez, presidenta de Acolgen, señaló que Colombia tiene actualmente un problema de energía en firme. Según las cifras de XM presentadas por la dirigente gremial, el déficit de energía firme frente a la demanda sería de 5,4% en 2026, aumentaría a 7,8% en 2027 y se ubicaría en 7,6% en 2028.

“Eso significa que el problema no termina cuando pase este fenómeno del niño. Tenemos una dificultad coyuntural, sí. Pero también tenemos un problema estructural, por decisiones equivocadas que tomaron en los últimos 4 años”, afirmó.

Gutiérrez advirtió además sobre el impacto que tendría para la economía un eventual racionamiento de energía.

Según las cifras expuestas a partir de un estudio del Banco de Bogota, una hora diaria de racionamiento tendría un costo para la economía de entre $165.000 millones y $204.000 millones. Los sectores más afectados serían la manufactura, la minería y el comercio, que en conjunto representan el 24% del PIB y el 30% de los empleos del país.



Gutiérrez también llamó la atención sobre el retraso en la entrada de energía al sistema. Según las cifras expuestas durante su intervención, en 2022 ingresó el 28% de la energía esperada; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; en 2025, apenas el 10%, y en lo corrido de 2026, el 23%.

“Aquí quiero ser supremamente clara. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella recibe este problema del gobierno anterior. La seguridad energética está en cuidados intensivos, y ahí está precisamente nuestra esperanza, porque el país tiene la oportunidad de tomar decisiones técnicas, oportunas, que permitan recuperar la confianza y volver a poner en marcha los proyectos en Colombia”, aseguró.

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Sobre la posibilidad de un apagón, Gutiérrez reiteró que, a su juicio, la situación que enfrenta actualmente el sistema fue heredada de la administración anterior.

Energía eléctrica. Foto: BBVA.

“Este Gobierno, reitero nuevamente, heredó un problema que no es de ellos. Si nosotros llegáramos a tener algún tipo de apagón, es el apagón de Petro, no es el apagón de este Gobierno. Y este Gobierno llegó con toda la tenacidad de sincerar el problema en el que estamos, de no tener ningún tipo de negación sobre ninguno de los problemas y de tratar de resolver cada punto”, afirmó.

La presidenta de Acolgen señaló además que la demanda viene aumentando. Indicó que el pasado 28 de agosto alcanzó un máximo histórico de 262 gigavatios hora día, con un crecimiento anual de 6,2%, frente a un crecimiento histórico de 3%.

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A esto se suma, según explicó, que el consumo de electricidad por habitante en Colombia continúa por debajo del promedio mundial. Un colombiano consume cerca de 1.700 kilovatios hora al año, frente a un promedio mundial de 3.700. En Chile, indicó, el consumo alcanza los 4.200; en España, 4.800, y en Portugal, 5.400 kilovatios hora por habitante.

“No es que estemos por debajo del mundo desarrollado, estamos por debajo de la mitad del promedio mundial. Y esta es una cifra supremamente importante, es una cifra de desarrollo, porque ningún país ha salido de la pobreza consumiendo poca energía. Y si Colombia quisiera apenas llegar al nivel de Chile, tendríamos casi que triplicar la demanda de energía. Y si eso lo lleváramos a aumentar la oferta, eso significa que tenemos que hacer inversiones anuales por 10 billones de pesos, solo para recuperar el margen de confiabilidad que nos permita afrontar nuevos períodos de de sequía”, explicó.

Sobre las condiciones hídricas, Gutiérrez aseguró que las lluvias de agosto estuvieron en el 61% de la media histórica y que en lo corrido de septiembre se ubican en el 75%. Añadió que el país completa tres meses consecutivos por debajo del promedio histórico.

La dirigente gremial explicó que, aun con los embalses llenos, actualmente podrían cubrir aproximadamente 66 días de demanda sin lluvias, frente a alrededor de 87 días durante 2015 y 2016.

“El tanque es prácticamente el mismo, pero Colombia es un país mucho más grande que está consumiendo mucha más energía. Por eso cada kilovatio cuenta, cada proyecto cuenta, cada decisión cuenta y cada día cuenta”, señaló.

Sobre el nivel de los embalses, Gutiérrez aseguró que actualmente se encuentran 1,5 puntos por debajo de la senda esperada por el Gobierno y señaló que deberían cerrar diciembre por encima del 80%.

“Deberíamos poder cerrar los embalses en diciembre por encima del 80 %, y por eso es tan importante que ahorremos, porque si ahorramos, le damos la posibilidad a estos embalses que se recuperen”, explicó.

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Agregó que los embalses están recibiendo lluvias por debajo de la media esperada para esta época y que esa situación se ha presentado durante los últimos tres meses consecutivos.

Gutiérrez también destacó la necesidad de contar con generación térmica como respaldo del sistema. Actualmente, aseguró, estas plantas aportan alrededor de 90 gigavatios hora día, cerca del 40 % de la demanda diaria. En escenarios críticos, agregó citando a XM, podrían requerirse entre 90 y 100 gigavatios hora día durante 11 meses consecutivos.

Enchufe eléctrico. Foto: Enel.

Frente a este panorama, la presidenta de Acolgen señaló que el país necesita administrar adecuadamente los embalses, garantizar la disponibilidad y salud financiera del parque térmico y el suministro de combustibles, acelerar la entrada de proyectos de generación, que las redes de transmisión se construyan, además de recuperar la confianza.

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En materia de inversión, Gutiérrez aseguró que el sector requiere seguridad jurídica y reglas de juego claras a largo plazo para que los proyectos puedan desarrollarse. Entre ellas estabilidad normativa, señales regulatorias coherentes y mayor agilidad y claridad en los trámites ambientales, territoriales y de consulta previa.

También señaló como necesidades la expansión oportuna de las redes de transmisión, una mayor articulación institucional y garantizar la disponibilidad de combustibles para la generación.

“Cuando una empresa decide poner su capital en Colombia, el país debe transmitirle un mensaje muy claro: queremos esa inversión, necesitamos esa inversión y vamos a crear las condiciones para que esa inversión llegue”, aseguró.

