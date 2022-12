Debate sobre muerte de soldados no se debe reducir a circunstancias: minDefensa

Luego de que Medicina Legal dictaminara que los 12 uniformados que fueron asesinados en Güicán, Boyacá, no murieron por tiros de gracia, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el debate no se debe reducir a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. (Lea también: Doce uniformados asesinados por el ELN no tienen tiros de gracia: Medicina Legal )

Asegura el ministro Villegas que le “entristece enormemente ver algunos medios, afortunadamente pocos… casi uno o dos, que vuelven la discusión sobre la muerte de nuestros 12 héroes, de si es una buena noticia o no, que no tengan tiros de gracia”.

“Algo malo tiene que haber en el pensamiento de quienes construyen raciocinio. Ahí están los hechos: 12 héroes asesinados, sus cuerpos rodeados de minas para que al rescatarlos alguien más muriera, algo impensable", añadió.