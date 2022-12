¿Debería renunciar el ministro de Defensa por caso Dimar Torres?

El caso de Flower Jair Trompeta Pavi, indígena caucano que habría sido objeto de un falso positivo, reavivó la polémica en redes sociales sobre el pedido de renuncia del ministro de Justicia, Guillermo Botero, quien se abstuvo de brindar declaraciones sobre el tema en Mañanas BLU.

“Tengo una información, pero yo la verdad me abstengo de darla porque sería exclusivamente la versión de los militares y yo ya he tenido algunas experiencias que no han sido ciertamente las más agradables”, declaró el funcionario en entrevista con Néstor Morales.

Sumado al caso de Trompeta Pavi, registrado en Caloto (Cauca), se encuentra la revelación de la revista Semana de que el exguerrillero Dimar Torres habría sido asesinado en una conspiración de algunos militares liderada por el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita.

En medio de la tormenta política, el ministro Botero emitió este miércoles varios trinos sobre ambos casos.

Si bien respetamos el debido proceso, no es comprensible que, luego de las últimas revelaciones, siga libre uno de los señalados como presunto responsable en caso Dimar Torres. Cero tolerancia con hechos que manchen el Honor Militar — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) October 29, 2019

He ordenado priorizar la colaboración con el proceso penal que adelanta @FiscaliaCol sobre los hechos relacionados con la muerte de Flower Trompeta.



El caso ocurrido en Corinto, Cauca, tiene número SPOA y la investigación la esta adelantando la Fiscalía. — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) October 29, 2019

Sobre estos temas, hablaron en Mañanas BLU Leonardo Rivera, secretario de gobierno de Corinto; José Guarnizo, periodista de la Revista Semana; y Juanita Goebertus, representante a la cámara por el Partido Verde.

Este miércoles, el Senado analizaría si se lleva a cabo o no un nuevo debate de moción de censura en contra de Guillermo Botero.

