Decisiones de la Asamblea Constituyente no serán reconocidas por Colombia: Santos

El presidente Juan Manuel Santos volvió a criticar la Asamblea Constituyente del Gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que es una prueba más de la destrucción de la democracia en Venezuela.



Según Santos, la Constituyente en Venezuela tiene un origen ilegal y no puede ser reconocida por Colombia.



“Lo dije claramente y creo que la comunidad internacional también, que esa Constituyente tenía un origen espurio, ilegal, y por consiguiente no podemos reconocer esa Constituyente como una institución válida y sus decisiones no pueden ni van a ser reconocidas”, enfatizó.



Incluso, hizo referencia al Gobierno del fallecido Hugo Chávez y destacó que nunca estuvo completamente de acuerdo con sus decisiones.



“Nos duele muchísimo lo que pasa en Venezuela, con el régimen del presidente Maduro, incluso con el régimen de Chávez nunca estuvimos de acuerdo con su visión”, complementó.



Finalmente, reiteró que la Asamblea Constituyente es la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional a no aceptarla.



