Declaraciones contra general (r) Montoya se caen de su peso: defensa

En diálogo con Blu Radio, el abogado Andrés Garzón, defensa del general (r) Mario Montoya aseguró que no tiene ningún temor luego de conocerse las declaraciones del coronel Santiago Herrera. Dijo que estas versiones deben ser contrastadas con pruebas y explicó que nunca hubo un vínculo entre los coroneles y el comando del Ejército en esa época.

"En el caso específico de las presuntas incriminaciones que se han hecho contra el general Montoya, pues todas ellas se caen dentro de su peso cuando se verifica cuáles eran las funciones de cada uno de los oficiales que hoy día están hablando de determinadas situaciones que supuestamente exigía el general Montoya", expresó.

Según Garzón, los coroneles Santiago Herrera y Gabriel de Jesús Rincón Amado, no tenían acceso al comando general: “ese no era el conducto regular y por lo tanto claramente no podían tener esa información, y esa información tampoco la dio el general Montoya”.

Frente a las investigaciones de la Fiscalía contra Montoya, el abogado manifestó que "nada de lo que tenía hasta hoy se ha modificado”.

“La Fiscalía no pudo hacer ningún tipo de imputación simplemente porque la información no llevaba ningún tipo de responsabilidad del general Montoya respecto de los llamados falsos positivos”, enfatizó.

Finalmente, manifestó que esperan que la Jurisdicción Especial para la Paz dé a conocer las pruebas sumarias que deben presentar los comparecientes en sus versiones orales ante la Sala de Reconocimiento y Verdad en el caso 003 de ejecuciones extrajudiciales.

