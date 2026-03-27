Defensa de exviceministro Acxan Duque afirma que envío de foto íntima fue un error involuntario

La defensa de Acxan Duque Gámez aseguró que el incidente relacionado con el envío de una fotografía íntima a una funcionaria del Ministerio de la Igualdad y Equidad correspondió a un error involuntario y ya documentado ante las autoridades. El caso, que llevó a la renuncia del entonces jefe de la oficina jurídica y viceministro encargado, ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por la defensa, el envío de la imagen se produjo de manera equivocada mientras el entonces funcionario sostenía una conversación privada con su pareja. En el documento se señala que “el 25 de marzo de 2026, Acxan Duque Gámez envió por error una imagen de contenido íntimo a una funcionaria del Ministerio de la Igualdad. Esta imagen estaba destinada a su pareja sentimental, no a la funcionaria”.

Asimismo, la defensa indicó que el registro completo del intercambio digital permitiría esclarecer lo sucedido, al señalar que “el hilo completo del chat acredita tanto el destino original como el momento exacto en que ocurrió el envío errado y se pondrá a disposición de las autoridades”.

Según la versión entregada por la defensa, el exfuncionario reaccionó inmediatamente después de advertir el error, ofreciendo disculpas a la persona afectada por el incidente. En ese sentido, el comunicado precisa que “el señor Duque Gámez reconoció el error de inmediato. Ofreció disculpas directas a la funcionaria afectada en el mismo canal de comunicación, antes de que la situación trascendiera públicamente”. Igualmente, se indicó que ese mismo día el exviceministro adoptó medidas administrativas internas para reportar lo ocurrido ante la entidad.



En esa línea, el documento señala que “esa misma mañana, por iniciativa propia, reportó los hechos a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de la Igualdad”. Además, se indicó que el entonces funcionario decidió apartarse del cargo de manera voluntaria, con el propósito de facilitar las investigaciones y evitar que el hecho afectara la gestión institucional.

La defensa también resaltó que la decisión de renunciar respondió, según su postura, a principios de responsabilidad pública. En el comunicado se afirma que “estas decisiones no respondieron a otra cosa más que a su compromiso con la integridad de la función pública y de cómo él entiende la responsabilidad”.

Finalmente, la defensa reiteró que el hecho deberá ser evaluado por las autoridades competentes, que serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. En ese sentido, enfatizó que “los hechos, sin embargo, deben ser precisados con exactitud: lo ocurrido fue un error de envío, involuntario y debidamente documentado. Su naturaleza y sus circunstancias serán establecidas por las autoridades competentes, ante las cuales nuestro representado se somete con plena disposición de colaborar”.