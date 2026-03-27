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Blu Radio  / Nación  / Defensa de exviceministro Acxan Duque afirma que envío de foto íntima fue un error involuntario

Defensa de exviceministro Acxan Duque afirma que envío de foto íntima fue un error involuntario

De acuerdo con el comunicado emitido por la defensa, el envío de la imagen se produjo de manera equivocada mientras el entonces funcionario sostenía una conversación privada con su pareja.

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