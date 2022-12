Demostraré que mi patrimonio es honesto: magistrado acusado de corrupción en Meta

El magistrado Alcibiades Vargas es uno de los tres miembros del Tribunal de Villavicencio a quien la Fiscalía acusa de corrupción.



Según el ente de investigación, Vargas y sus colegas pidieron hasta 3.000 millones de pesos y participaron en fiestas pagadas por mafiosos de los Llanos Orientales.



En entrevista con Mañanas BLU, el magistrado Vargas aseguró que nunca ha recibido dinero a cambio de decisiones judiciales, tal como lo dijo Smith Bayardo Parra alias 'Manopicha' y Marbely Sofía Jiménez, condenados por homicidio y tentativa de homicidio.



Según la versión de alias ‘Manopicha’, les entregó 150 millones de pesos y luego les entregaría el excedente para llegar a 3.000.



Ante dicha versión, Vargas enfatizó: “nosotros somos magistrados probos, honestos, este problema me ha traído unas complicaciones enormes”.



Según la Fiscalía, Vargas tiene un patrimonio injustificado que aumentó en 244 millones de pesos entre 2010 y 2015, pero el magistrado dice que “eso es un error”.



“El incremento no es esa cantidad: si no estoy mal, entre el año 2012 y 2015 es un patrimonio de 160 millones que se justifican con mi sueldo (…) desde que yo llegué a Villavicencio la única posibilidad que he tenido es adquirir un apartamentico modesto que tengo cómo probarlo, lo estoy pagando aun”, agregó.



Sobre la acusación de la fiscal del caso, según la cual los tres magistrados recibieron también una fiesta con prostitutas, el magistrado aceptó que sí conoce el sitio mencionado por la Fiscalía, pero que nunca ha ido a un tipo de celebración como el descrito con trago y mujeres.