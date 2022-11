Denuncian a constructora en Bogotá por supuestos incumplimientos

Berenice López Castillo, una compradora de vivienda que lleva pagando cuotas por cerca de 7 millones de pesos desde octubre de 2017, aseguró que la constructora M+D ha incumplido e incluso se expone a una penalidad por querer retirarse del negocio.

“Me han tomado el pelo tres veces”, aseguró la denunciante.

“Resulta que el martes me llaman a decirme que debía una sanción de penalización por incumplimiento de cuotas de 14 millones de pesos. Pero cómo así, si yo no he incumplido en ningún momento, yo pagué las cuotas pactadas, que terminé en noviembre de 2018 según lo acordado, cuando hicimos el negocio”, afirmó López.

El gerente de la constructora M+D, Daniel Blanco, aseguró en Mañanas BLU, que los inconvenientes presentados en la obra son el resultado de inconvenientes para el alcance del punto de equilibrio.

"Hemos tenido un desplazamiento en nuestro cronograma debido al punto de equilibrio", declaró Blanco.

“Hoy no estamos incumpliendo”, sostuvo.

Adicionalmente, el gerente de M+D aseguró que los compradores no se verán afectados por las dificultades.

"No sería justo cobrarles a nuestros clientes un peso por razones ajenas a ellos": agregó Blanco.

