Denuncian abandono y desnutrición de 30 niños koguis en la Sierra Nevada

La líder comunal Martha Salcedo, quien acompaño a una comisión de la Defensa Civil que les llevó ayudas a los indígenas, denunció el lamentable estado en que se encuentra esta comunidad nativa. (Lea acá también: “Estamos pasando muchas necesidades”: líder indígena en La Guajira ).

Publicidad

“El estado de esos niños es que ellos necesitan una rápida atención médica. Están muy desnutridos porque no tienen alimentos. Como no hay agua, ellos viven es de lo que siembran, no tienen que comer, están muy mal. Son 8 familias de las cuales hacen parte 30 niños”, dijo.

En el sector de la Sierra Nevada en donde está el asentamiento kogui hace más de un año no llueve y los indígenas y los campesinos de la zona han perdido sus cultivos.