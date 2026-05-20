Denuncian presuntos ofrecimientos de la ANT a campesinos para marcha por jurisdicción agraria

El representante a la Cámara por Cambio Radical Mauricio Parodi hizo una denuncia en la Plenaria de este miércoles según la cual la Agencia Nacional de Tierras, ANT, habría hecho ofrecimientos a comunidades campesinas en el Huila para que llegaran a la Plaza de Bolívar a manifestarse en favor de la jurisdicción agraria, que actualmente se debate en el Congreso.

“Ha llegado una carta a nuestras manos firmada por los directivos de la Asociación Guardia Ambiental Campesina de Tello Huila. En la cual están invitando, y me permito leer, ‘Invitación a manifestación pacífica: el director de la ANT, Felipe Harman, y la ministra de cultura, Martha Carvajalino, nos hace la invitación de una marcha pacífica para apoyar la reformar agraria’,” dice la carta leída por Parodi.

Justamente este miércoles hubo manifestaciones en la Plaza de Bolívar a favor de la jurisdicción agraria, mientras en el Congreso se discutía este proyecto.

“La ANT garantiza transporte y comida”, señala la carta leída por el congresista. En el mismo sentido señaló que no debía haber presiones sobre el Congreso.



“Si esta carta es cierta es supremamente grave que la ministra de agricultura y el director de la ANT estén pagando campesinos desde el Huila para que vengan a hostigar e intimidar al Congreso de la República”, agregó Parodi.