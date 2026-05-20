Denuncian que niño de 13 años está desaparecido tras salir del colegio en Soacha

Julián Pidghirnay, de 13 años de edad, está desaparecido desde el martes 19 de mayo en el municipio de Soacha. Al momento de su desaparición vestía la sudadera de su colegio, el Instituto Comercial Oasis.

La madre del menor, habló con Blu Radio y aseguró que el niño no aparece desde la salida del colegio. “Por lo que me dicen amigos del conjunto donde vivimos, él se fue con otro amigo del conjunto, pero no sabemos hacia dónde”, afirmó.

Además, denunció que ha recibido llamadas de personas inescrupulosas que intentan extorsionarla. Según relató, quienes la contactan aseguran pertenecer al Tren de Aragua, banda criminal transnacional, y le exigen una alta suma de dinero a cambio de la supuesta entrega de su hijo.

La Policía Nacional y el Gaula ya están acompañando a la familia en la búsqueda del menor y adelantan las investigaciones correspondientes para prevenir nuevos intentos de extorsión en contra de los familiares que buscan Julián Pidghirnay.

