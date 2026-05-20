En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Grafiti Uribe
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Denuncian que niño de 13 años está desaparecido tras salir del colegio en Soacha

Denuncian que niño de 13 años está desaparecido tras salir del colegio en Soacha

La familia denuncia llamadas extorsivas mientras avanzan las labores de búsqueda.

niño desparecido en Soacha.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Julián Pidghirnay, de 13 años de edad, está desaparecido desde el martes 19 de mayo en el municipio de Soacha. Al momento de su desaparición vestía la sudadera de su colegio, el Instituto Comercial Oasis.

Lea también:

ELN publica prueba de supervivencia de agente de la Fiscalía
Nación

ELN publica prueba de supervivencia de agente de Fiscalía: “No pude ver a mi hijo graduarse”

La madre del menor, habló con Blu Radio y aseguró que el niño no aparece desde la salida del colegio. “Por lo que me dicen amigos del conjunto donde vivimos, él se fue con otro amigo del conjunto, pero no sabemos hacia dónde”, afirmó.

Además, denunció que ha recibido llamadas de personas inescrupulosas que intentan extorsionarla. Según relató, quienes la contactan aseguran pertenecer al Tren de Aragua, banda criminal transnacional, y le exigen una alta suma de dinero a cambio de la supuesta entrega de su hijo.

La Policía Nacional y el Gaula ya están acompañando a la familia en la búsqueda del menor y adelantan las investigaciones correspondientes para prevenir nuevos intentos de extorsión en contra de los familiares que buscan Julián Pidghirnay.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 15.56.46.jpeg

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Soacha

Desaparecidos

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad