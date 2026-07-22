Denuncian que paciente de Nueva EPS tuvo que una comprar silla para que hospitalizarla en Manizales

Luz Elena Flórez, de 60 años, padece varios quebrantos de salud, entre ellos diabetes y un fuerte dolor que, según sus familiares, estaría relacionado con una posible obstrucción vascular.

Al acudir al servicio de urgencias del Hospital Santa Sofía, su familia denunció que les solicitaron llevar una silla para poder asignarle un espacio, debido a que el área se encontraba completamente colapsada.

Una hermana de Luz Elena relató que la familia es de escasos recursos y que, ante la situación, tuvieron que salir a comprar un butaco de plástico para llevarlo al hospital y así lograr que recibiera atención médica.

“No había dinero para comprar una silla con apoyabrazos y espaldar. Nos tocó conseguirle un butaco, que no es muy cómodo, y llevárselo”, afirmó la familiar.



Según el relato, una vez ingresaron la silla, a Luz Elena le asignaron un espacio en urgencias, donde fue canalizada para la administración de líquidos intravenosos y permaneció durante varias horas a la espera de exámenes diagnosticos.

De acuerdo con la denuncia de sus familiares, la paciente ingresó al hospital hacia las 9:00 de la mañana y permaneció sentada en el butaco hasta las 6:00 de la tarde, cuando finalmente le asignaron una camilla.

“Urgencias estaba completamente lleno. Me comuniqué con el gerente del hospital y me respondió que no había espacio para nadie porque todo estaba colapsado. Nos explicó que el Santa Sofía es el único hospital en Manizales que está atendiendo pacientes de Nueva EPS. Mi hermana tuvo que permanecer nueve horas sentada en una silla esperando que le asignaran una camilla”, relató la familiar.

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Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Hospital Santa Sofía. Desde allí informaron que el centro asistencial registra una alta ocupación de pacientes y señalaron que verificarán de manera puntual el caso de Luz Elena para entregar una versión oficial este miércoles.

El Hospital Santa Sofía, ubicado en Manizales, es actualmente el único centro hospitalario de la ciudad que presta servicios de urgencias a los afiliados de Nueva EPS. Además, por su condición de hospital departamental, recibe pacientes remitidos desde los diferentes municipios de Caldas.

La situación se presenta en medio de la crisis que enfrenta la red hospitalaria del departamento por las deudas de Nueva EPS.

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En Caldas, esta entidad cuenta con cerca de 380.000 afiliados, convirtiéndose en la EPS con mayor presencia en el territorio.

Actualmente, varias clínicas y hospitales de Manizales mantienen suspendida la atención programada a los usuarios de Nueva EPS debido a la cartera pendiente.

Solo en Caldas, la deuda de esta EPS con hospitales y clínicas supera los 320.000 millones de pesos, situación que ha generado una fuerte presión sobre el Hospital Santa Sofía, que terminó convertido en el principal receptor de estos pacientes.