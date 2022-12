Descache de la Corte: “niño” que ganó tutela para salvar a su mamá tiene 18 años

María del Carmen Fonseca, la mujer que recibió un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional, supuestamente por poner a su hijo de 8 años a instaurar una tutela por falta de atención médica, desmintió al alto tribunal y aclaró que no era un niño, sino un joven que actualmente tiene 18 años y está prestando servicio militar. (Vea aquí: Niño de 8 años gana tutela ante C. Constitucional para salvar vida de su mamá )



El caso tiene que ver con un fallo de la Corte en el que ordena a la Nueva EPS prestar la consulta por medicina nuclear a María Fonseca, gracias a una tutela instaurada por su hijo, pero el error consistió en que no tenía 8, sino 17 años cuando la instauró.







Esta es la tarjeta de identidad del "niño de 8 años" que provocó el fallo de la @CConstitucional. Se lee desde abajo pic.twitter.com/IECQjCFQ6u — Néstor Morales (@NestorMoralesC) October 22, 2015