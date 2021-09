Desde diciembre de 2020, los asesores de MinTIC decían que había algo raro en contrato: Benedetti

El senador Armando Bendetti respondió en BLU Radio a la acusación que, en su cuenta de Twitter hizo la exministra TIC Karen Abudinen, quien afirmó que la llamó para que no caducara el contrato con Centros Poblados.

El senador manifestó que, desde diciembre de 2020, los asesores de MinTIC decían que había algo raro en el contrato

“Tengo un Twitter de 6 o 7 de diciembre en el que digo si es verdad que están torciendo la licitación. (…) Los mismos asesores del Ministerio de Comunicaciones estaban diciendo que había cosas sospechosas en ese contrato. Llamé a María Paula Correa y le dije: ‘aquí en el Congreso hay un bonche con ese contrato’ y me dijo: ‘Lo sé porque el embajador de Estados Unidos estuvo aquí”, puntualizó.

A la pregunta de por qué no puso en conocimiento de las autoridades las supuestas irregularidades y se limitó a un trino, Benedetti dijo que, en ese momento, no había evidencia de que se trataba de un caso de corrupción y que creyó que se trataba de un “chisme”.

Sin embargo, Benedetti añadió que, en ese momento, llamó a la ministra para advertirle de los rumores que existían: “Yo no la estaba llamando para felicitarla. La estoy llamando porque ella estaba privilegiando a unos intereses privados”.

Para el senador, la exministra debió denunciarlo si había una irregularidad en su llamada, tal como lo afirmó este lunes la exministra en un mensaje en Twitter.

“Lo primero que tengo que decirle es que, si llamé y había corrupción en la llamada, ¿por qué no me denunció? Ella por ley está obligada a denunciarme enseguida”, aclaró.

El senador cuestionó a Abudinen por, según él, decir inicialmente que no había presiones a congresistas y, luego, cambiar la versión.

Además, dijo que el abogado Jaime Lombana ha hecho de todo para meterlo a él en el polémico contrato con Centros Poblados, con el cual se pretendía llevar internet para zonas apartadas del país.

“Esto es un show mediático para distraer lo que es realmente grave. No hay ninguna prueba en mi contra. Nunca he hablado con ella de Centros Poblados. (El abogado) me quiere coger de marica para que yo pague los platos rotos de la vagabundería de Karen Abudinen”, añadió.

