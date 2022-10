Desde este sábado todos los colombianos son donantes de órganos

Este sábado comenzó a regir la Ley 1805 que establece que todos los colombianos son potenciales donantes de órganos, sin embargo, quien exprese su deseo de no hacerlo, podrá brealizar un documento en una notaría y radicarlo ante en el Instituto Nacional de Salud (INS).



Héctor Eduardo Castro, de la dirección de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, explicó en Noticias Caracol la norma que ya está vigente.



“Si la familia y antecedentes no impiden la donación efectiva esa persona puede ser donante. Por cada persona que diga sí se pueden beneficiar hasta otros 55 seres humanos”, dijo Castro.



“El que no quiera ser donante va a una notaría y hace un documento privado, escribe lo que quiera que dice ‘no quiero ser donante’ notariza el documento y lo sube a la página del Instituto Nacional de Salud que ya a través del PDF se puede hacer eso”, agregó Rodrigo Lara, autor de la ley.



Por su parte, monseñor Juan Vicente Córdoba, señaló que se debe tomar con precaución esta ley, pues, según él, quienes viven en los sitios apartados del país no podrían realizar los trámites requeridos para negarse a ser donantes, por lo que pidió que se les respete su voluntad, así no hayan podido dejar su testimonio por escrito.



“Porque el día de mañana un hijo dice: ‘mi papá no quería que hicieran esto, no pude registrarlo, él vivía muy lejos, no podía caminar, etc’. No pueden obligarlo”, señaló Córdoba.