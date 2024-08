Desgarrador relato de esposa del ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás

La situación de una familia colombo-israelí ha sido desgarradora desde el secuestro del esposo el siete de octubre del año pasado. Han transcurrido once meses de incertidumbre y angustia, en los cuales la esposa, Rebeca Bohbot, ha estado luchando incansablemente por la liberación de su ser querido.

Desde ese fatídico día, Rebeca y su hijo han vivido en la pesadilla de no saber nada de su esposo y padre. Cada día es una prueba más de la zozobra en la que se encuentran, y la esperanza de su pronta liberación se aferra a cada gestión diplomática que realizan. Bohbot habló en El Radar con Ricardo Ospina y contó el infierno que vive.

Son 327 días donde mi esposo me lo arrebataron donde son noches sin dormir. Son noches donde me despierto y digo, ¿en qué pesadilla estoy? Todos los días para mí es despertar en la misma fecha. Es entender que ¿Qué horror estoy viviendo, ¿Qué está viviendo mi esposo en este momento? Es una pesadilla. dijo Rebbeca Bohbot.

El esposo, Elkana Bohbot, es un ciudadano israelí casado con Rebeca, una colombiana. Él se encontraba trabajando en un evento en el sur de Israel cuando fue secuestrado. Desde entonces, la familia ha estado luchando para que tanto Colombia como Israel realicen las gestiones necesarias para su liberación.

Bohbot ha adelantado reuniones con altos funcionarios del gobierno colombiano, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien ha otorgado la nacionalidad colombiana a su esposo. Sin embargo, los trámites no se han movido lo suficientemente rápido, lo que impidió que él fuera liberado en una tregua anterior.

La situación política en Israel ha complicado aún más la búsqueda de una solución. El presidente Benjamín Netanyahu expresó su deseo de traer de vuelta a todos los secuestrados, pero las negociaciones entre Hamas e Israel se han dificultado, lo que ha prolongado la angustia de Rebeca y su familia.

"Mi esposo recibió la ciudadanía más o menos un mes y medio después de su secuestro. Todo fue gracias claramente por el presidente, que fue él quien autorizó su nacionalidad y en ese tiempo por la embajadora colombiana en Israel, Margarita Manjarrez, pero los papeles no se movieron a tiempo, así que lamentablemente mi esposo no pudo entrar en la primera liberación, que fue para finales de noviembre. Si no estoy mal, él tiene la nacionalidad colombiana allá, pero en ese tiempo para esa primera tregua aún no la tenía. Entonces. Ahí puedo decir que fue el momento en el que hubiera sido clave que mi esposo haya logrado salir", dijo.

La ausencia de pruebas de vida durante once meses ha sido desgarradora para Rebeca. La incertidumbre se ha vuelto aún más abrumadora, ya que no ha recibido ninguna comunicación que indique si su esposo está vivo o no. Esto contrasta con la liberación reciente de un secuestrado musulmán, lo cual genera esperanza, pero también miedo.

A pesar del dolor y la incertidumbre, la mujer se mantiene fuerte por el bienestar de su hijo. Ha buscado ayuda psicológica para él y ha detenido sus gestiones para dedicarse a su hijo. Su esperanza es que, una vez liberado su esposo, puedan reconstruir su vida en Colombia.

"El presidente Benjamín Netanyahu no hay día en que él mencione que su meta es traer a todos los secuestrados a casa, pero no hay una tregua, no llegan a una negociación entre los dos lados, tanto de Hamas e Israel. Todo el tiempo se caen las negociaciones”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: