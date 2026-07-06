Después de 192 horas de búsqueda, Colombia activa una segunda fase de ayuda en Venezuela

Durante ocho días, 63 rescatistas colombianos y cuatro binomios caninos trabajaron en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela. Allí hicieron parte de las operaciones de búsqueda junto a otros 53 equipos internacionales.

En diálogo con Blu Radio, el sargento John Polo Santos, de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, aseguró que fueron jornadas intensas que dejaron importantes aprendizajes.

“Fue un trabajo muy exhaustivo, lleno de experiencias positivas y negativas que se convertirán en lecciones aprendidas para seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó.

Uno de los momentos más significativos de la misión fue el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros. Para el uniformado, esa experiencia marcó a todo el equipo.



“Tener la oportunidad de rescatar una vida es algo que tal vez no haya manera de explicarlo. Es una satisfacción muy grande poder traer nuevamente a la vida al pequeño Moisés”, señaló.

Suministrada

El sargento también destacó el papel de los cuatro binomios caninos que acompañaron la misión, al asegurar que fueron fundamentales para localizar los puntos donde debían concentrarse las labores de búsqueda.

Frente a una eventual participación en una nueva etapa de la operación, explicó que la misión del equipo USAR COL-1 concluyó con las labores de búsqueda y rescate y que ahora serán otros grupos especializados los encargados de continuar la atención de la emergencia.

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Precisamente, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, confirmó que Colombia ya inició esa segunda fase del apoyo humanitario con el envío de un equipo especializado en salud. El hospital de campaña atenderá diariamente a más de 150 personas afectadas por lesiones, traumas y otras complicaciones derivadas de los terremotos. Además, durante esta semana llegará un equipo de Medicina Legal y expertos forenses para apoyar las labores de identificación de las víctimas fatales.

Antes de finalizar, el sargento John Polo Santos agradeció el reconocimiento recibido por parte de la UNGRD y aseguró que representa una satisfacción para todo el equipo, al reflejar el compromiso y el trabajo realizado durante la misión en territorio venezolano.