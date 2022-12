Detenida banda dedicada al robo de celulares en Bogotá

un ciudadano que salía de un gimnasio.

Publicidad

El hecho ocurrió en la carrera 58 con calle 131, después de que los ladrones golpearan al hombre a la salida del centro de ejercicios.

“Dos de los delincuentes venían corriendo, tenían buena apariencia, me cogieron de espaldas, me tumbaron y me comenzaron a golpear. Después un carro paró en seco y comenzó a pitar y ellos salieron corriendo, luego los intercepté y llegó la Policía”, dijo el afectado.

Publicidad

Al verificar los antecedentes de los implicados, la Policía encontró que uno de ellos tiene orden de captura por hurto agravado y el otro había salido hace menos de 24 horas de una cárcel de la capital.