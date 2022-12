Detienen a exconcejal ‘Lucho’ Díaz por protagonizar riña

El hecho se presentó luego de que, tras discutir con otra persona, al parecer sacara un arma de su casa y disparara varias veces al aire.



El afectado dio aviso a los policías del CAI del barrio 20 de Julio, quienes se trasladaron a su casa y encontraron el arma.



“Son capturadas dos personas con un porte ilegal causando estos disparos al aire y fueron puestos a disposición de la autoridad competente”, dijo el coronel Luis Eduardo Benavides, comandante de la zona sur de la ciudad.



El concejal fue llevado a la URI de Puente Aranda, donde en diálogo con BLU Radio, Díaz dijo que no le disparó a nadie.



“Yo hace 10 años no veo un trago. No hablen lo que no es. No disparé, para nada. Hace 10 años que no me meto con nadie, por Dios”, dijo.



La Fiscalía investiga quién accionó el arma del fuego