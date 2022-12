Devolución de senadores fue una agresión a Brasil: María Corina Machado

La exdiputada venezolana María Corina Machado dijo que ya nada le sorprende, en referencia a la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de no permitir la entrada a 8 senadores brasileros que querían visitar a Leopoldo López.



“Ya estas alturas nada puede sorprendernos del régimen de Maduro”, dijo. (Lea también: Capriles recibió notificación de demanda de funcionarios sancionados por EE.UU. )



Agregó que esta decisión “no fue solo una agresión a los senadores, sino también a Brasil y a su Parlamento”.



“Los senadores estaban absolutamente impactados y no podía creer lo que ocurría. No es una agresión solamente al Parlamento, sino a la Nación. Era evidente que había un plan para trancar las vías”, agregó. (Lea también: Maduro dice que con EE.UU. se ha abierto un canal diplomático "muy importante" )



Además, enfatizó en que los senadores no tuvieron protección policial y que “la protesta” para parar el tráfico no fue más que “un plan del régimen”.



Los senadores brasileños que intentaron visitar a opositores venezolanos presos y que fueron rodeados por partidarios del Gobierno de Caracas que protestaban por su presencia en Venezuela, reclamaron este viernes que el Ejecutivo de Brasil denuncie la "falta de libertades" en Venezuela ante el Mercosur y la Unasur. (Lea también: Esposa de Daniel Ceballos pide que lo trasladen a una clínica )



La mayoría de los miembros de la misión pertenecen al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y a otros de la oposición a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aunque también estaba el senador Ricardo Ferraço, del oficialista Partido del Movimiento Democrático (PMDB) del vicepresidente brasileño, Michel Temer.



Con EFE.