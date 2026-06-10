Día de la Familia seguirá vigente para estos trabajadores pese a reducción de la jornada laboral

Los trabajadores colombianos que aún no han solicitado el Día de la Familia correspondiente al primer semestre de 2026 tienen plazo hasta el próximo 30 de junio para hacerlo. A partir del 15 de julio entrará en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, un cambio que traerá consigo la eliminación de esta obligación para la mayoría de los empleadores.

Así lo explicó la abogada experta en asuntos laborales y tributarios Sandra López, quien señaló que la disminución progresiva de la jornada laboral, contemplada en la legislación colombiana, exonera a las empresas de otorgar los dos días de familia al año que estaban obligadas a conceder cuando la jornada máxima era de 48 horas semanales.

“A partir del 15 de julio entra a regir esta nueva jornada laboral máxima de 42 horas semanales. Y a partir de esta nueva jornada, como se está reduciendo técnicamente seis horas semanales, esta ley trae la exoneración de la obligación que tenía el empleador (...) de darle al trabajador mínimo dos días al año”, explicó la especialista durante una entrevista radial.

El Día de la Familia no desaparecerá en todos los casos

Sin embargo, López aclaró que el beneficio no desaparecerá automáticamente para todos los trabajadores. Según indicó, aquellas empresas que tengan convenciones colectivas, pactos colectivos o contratos laborales donde se haya pactado expresamente el Día de la Familia deberán seguir respetándolo.

“Si ya tienen dentro de estos pactos o convenios que se va a otorgar el Día de la Familia, el Día de la Familia no puede desaparecer unilateralmente, incluso entrando a regir esta ley”, afirmó.

La experta advirtió que las compañías que eliminen este beneficio sin realizar las modificaciones correspondientes podrían enfrentar reclamaciones o litigios laborales por parte de sus trabajadores.

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Empresas deberán actualizar reglamentos internos

Otro de los cambios que deberán asumir los empleadores está relacionado con la actualización de sus reglamentos internos de trabajo. López señaló que las organizaciones tendrán que ajustar sus políticas sobre el Día de la Familia y adecuar los procedimientos disciplinarios establecidos por la reforma laboral.

“A partir de julio deben actualizar que no se dará este Día de la Familia si no tienen pacto colectivo, convención colectiva o un contrato en donde se acuerde”, indicó.

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La abogada también recordó que el tiempo destinado al almuerzo no hace parte de la jornada laboral. “La hora del almuerzo es una hora normal de consumir los alimentos diarios, que no debería ser parte de la jornada laboral”, precisó.

Además de la reducción de la jornada a 42 horas semanales, desde julio también aumentará el recargo por trabajar en días de descanso obligatorio, que pasará del 80 % al 90 %, como parte de la implementación gradual de la reforma laboral.

Escuche la entrevista completa acá: