Día de las Víctimas no es para hacer debates públicos: MinInterior al uribismo

Luego de que el senador Álvaro Uribe se quejara de que no tuvo derecho a la réplica durante la sesión en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el expresidente estaba mal informado sobre el encuentro.



"El derecho de réplica se utiliza en el Congreso para usted contestar una ofensa o una crítica a un señalamiento de otro partido, de otro congresista, dentro del debate político o incluso del gobierno nacional, por parte de una bancada de oposición frente al gobierno. Pero el derecho de réplica no existe para que un senador de la República entre en confrontación política o personal con una víctima, que fue lo que sucedió el día de ayer", dijo Cristo.



Recordando que el 9 de abril es el día para escuchar a las víctimas del conflicto armado y solidarizarse con ellas, Cristo insistió en que esta fecha no se estableció para que los partidos políticos asuman posiciones sobre la política de víctimas.



"Creo que frente a lo sucedido el día domingo, hay que reflexionar sobre cuál es el sentido de este día de las víctimas, tiempo para debates en el Congreso, para confrontaciones y disputas partidistas hay de sobra, pero el tiempo de las víctimas merece ser respetado", agregó.