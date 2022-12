Diariamente se desperdician 1.381 toneladas de alimentos en Bogotá

En el Concejo de la ciudad, la bancada contra el hambre reveló que más de la mitad de los alimentos diarios que las familias compran se desperdician o terminan en la basura. Este viernes se presentó un proyecto que busca aprovechar al máximo la comida que no se consume en los hogares y restaurantes.

Según la UAESP, Bogotá desperdicia 1381 toneladas de alimentos a diario.

El proyecto presentado busca crear una red de organizaciones no gubernamentales que ya trabajan en la ciudad, como los bancos de alimentos, para que reciban comida, la utilicen de mejor manera y la distribuyan entre organizaciones que trabajan con adultos mayores y con niños que sufren problemas de desnutrición y de hambre, explicó el concejal Diego Molano, uno de los autores del proyecto.

BLU Radio salió a las calles a consultarle a los restaurantes qué hacen con los alimentos que sobran en sus cocinas.

"Aquí sobra poco, pero lo que sobra se lo entregamos a una persona que recoge comida para perros de la calle", contó Lorena, la administradora de un restaurante en el occidente de Bogotá.

En otros restaurantes incluso los botan. El trabajador de un restaurante de comida china dijo que no entiende "si es cultura de este país no regalar los alimentos, pero de su restaurante todo se bota a la basura", contó.

En las casas

Alfredo trata de no desperdiciar mucho de la comida que se prepara en la casa pero cuando queda tratan de regalarla a los más necesitados.

"Lo que hacemos es dejarlos en bolsas blancas, el mismo color de las bolsas donde se deja el material que a los recicladores les sirve, para que cuando la vean la puedan regalar o la puedan consumir", dijo.

"Es como dar limosna"

Don Raúl, otro ciudadano responde de manera concreta a la pregunta.

"Nosotros la botamos, tratamos de no desperdiciar mucho, pero lo que queda se bota; no la regalamos porque es como dar limosna, la gente se acostumbra y no trabajan para comer", contó.

El concejal Diego Molano, promotor de la propuesta y miembro de la bancada contra el hambre en el concejo, dijo que en 2018, 197.000 adultos mayores presentaron bajo peso y más de 54 mil niños menores de cinco años fueron diagnosticados con retraso en el crecimiento o desnutrición crónica.

