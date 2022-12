Diez salarios para adquirir la canasta básica, requiere una familia venezolana

Una familia venezolana de cinco miembros requiere de diez salarios mínimos para adquirir la llamada "canasta básica", la que actualiza precios y gastos en comida, vivienda, servicios y educación, dijo hoy el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación Venezolana de Maestros.



Esta instancia no gubernamental, que cada mes mide de manera extraoficial la evolución del coste de la "canasta básica familiar", aseguró que esta se situó a finales de agosto en 78.611,65 bolívares en tanto que el salario mínimo se mantiene en 7.421,67, una relación de diez a uno.



Las cuentas de Cendas de marzo pasado reflejaron que entonces se requerían seis salarios mínimos para adquirir la "canasta básica" y ocho en julio último.



El salario mínimo mensual equivale en la actualidad a 8,9 dólares al cambio de 829 bolívares que cotiza hoy la divisa estadounidense en el mercado no oficial, tasa que la especulación pretende hacer valer a la hora de fijar precios al consumidor final, pese a leyes, normas y medidas policiales y administrativas para combatirla.



El equivalente del salario mínimo es de 37,11 dólares según la cotización oficial más alta de 199,95 bolívares por dólar, y de 1.178 dólares si se considera la tasa más baja de 6,30 bolívares.



El Banco Central de Venezuela (BCV), encargado de la difusión oficial de los indicadores de inflación y otros sobre el coste de la vida y de la economía en su conjunto, no proporciona dichos datos desde el cierre de 2014, lo que ha dado pie a la difusión de estadísticas extraoficiales.



El líder opositor Henrique Capriles aseguró ayer que la inflación en Venezuela se situó en septiembre un 18 % y que acumula un 142 % en los primeros nueve meses de 2015.



"Tenemos la inflación más alta del mundo" debido a "un modelo económico que no funciona", escribió en su columna dominical el también excandidato opositor en las últimas elecciones presidenciales, celebradas en octubre de 2012 y abril de 2013.



El último dato oficial proporcionado por el BCV dio cuenta de que 2014 cerró con una inflación nacional cercana al 70 % en relación a 2013 y una contracción de la economía de 4 puntos. EFE