Díganme lo que quieran, pero no me digan que no he producido resultados: MinDefensa

Guillermo Botero, ministro de Defensa, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar, entre otros aspectos, de su gestión al frente de la cartera, de su vida pública, de las instituciones militares y de Policía, del asesinato de líderes sociales, de la inseguridad, de la erradicación de cultivos ilícitos, de su vida personal, de sus metas y de su familia.

Su gestión

Publicidad

“Este es un país que hay que leer, que hay que comprender por más difícil que sea. Esto es un reto inmenso, a mí me pueden decir lo que quieran, pero a mí no me digan que no he producido resultados porque los muestro”, puntualizó.

“He bajado los homicidios, he bajado las lesiones personales, he bajado los secuestros. He aumentado la erradicación como nadie, he bajado el hurto a residencias, al comercio y a carros. He hecho la tarea”, agregó Botero.

En ese sentido, expresó que hay muchas cosas por mejorar en su gestión en términos de seguridad ciudadana, como el hurto a personas, de celulares y de bicicletas.

Cultivos ilícitos

Publicidad

“A 18 de septiembre, este ministerio ha erradicado 59.901 hectáreas de cultivos ilícitos. Eso me permite asegurar que vamos a erradicar 80.000 hectáreas”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

Botero indicó, además, que la guerra contra el narcotráfico seguirá y que el único camino es combatirla a través de todos los frentes.

Publicidad

Catatumbo y su problemática

Frente a la problemática de violencia, enfrentamientos, desplazamientos y narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander, el ministro dijo que se trata de “la tierra de nadie”, pero que poco a poco las Fuerzas Militares y el Estado han llegado a ejercer el control e ir recuperando parte del territorio.

Vea acá: ‘Mayimbú’ estuvo condenado y luego dejado en libertad por la JEP: MinDefensa

“En el Catatumbo están la Brigada 30 y la Fuerza de Tarea Vulcano. Han ido llegando las instituciones y la inversión social. Es una región muy rica y de grandes oportunidades”, manifestó Botero.

Publicidad

La familia

Botero aseguró que el trabajo al frente del Ministerio de Defensa no ha sido fácil, que ha sido un “reto inmenso”, en el que ha tenido que sortear diversas situaciones, siempre teniendo por delante a su familia, motor de su vida y prioridad en ella.

Publicidad

“Hay mucha cosa encima y eso afecta muchísimo a la familia. Tengo una hija que nunca volvió a ver televisión. Tengo un hijo que no se pierde ninguna noticia, especialmente mala sobre mí, para mantenerme informado y tengo otra tercera hija que es la que hace los análisis”, aseguró el ministro.

*Escuche la entrevista completa con Botero en Mesa BLU: