Director de Policía descarta persecución con helicóptero a Quintero: fue un patrullaje

El general William Salamanca, director de la Policía, señaló que no hay nada diferente a un trabajo juicioso de la Policía de Medellín de patrullaje para garantizar la seguridad de la capital de Antioquia y que él mismo habló no solo con Daniel Quintero para aclararle que no había ninguna persecución en su contra, sino también con el piloto del helicóptero, que aparte desconocía que en la zona vivía el exalcalde de Medellín .

“Semanalmente, la Policía planea el servicio de seguridad y de vigilancia, tanto aéreo como terrestre, en Medellín. Y lo planea con un helicóptero para poder mirar dónde la disuasión y la supervisión la hace el helicóptero en la ciudad. La queja del doctor Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero lo estaba, tal vez, siguiendo”, indicó Salamanca.

Lo que vio desde el aire, de acuerdo con Salamanca, fueron dos motocicletas e hizo el respectivo sobrevuelo para verificar si necesitaban o no alguna ayuda, por lo que, al ver que no era así, se retiró del lugar. Por esto, descartó que haya alguna persecución al exalcalde.

“Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad, que lo decide el propio comandante de la Policía Medellín, no participa el alcalde de Medellín. Yo hablé con el piloto ayer, el piloto está en comisión, ni siquiera sabía que ahí vivía el doctor Daniel Quintero . La labor del helicóptero, también desde aire, permite acompañar patrullas en tierra. El piloto observa dos motocicletas en tierra y él hace un sobrevuelo para mirar si requieren algún apoyo”, agregó el director de la Policía.