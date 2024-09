Gutiérrez a Quintero por caso helicóptero: "Nada más peligroso que un bobo con iniciativa"

“Aquí estoy y no le tengo miedo”, escribió Daniel Quintero en su cuenta de X acompañado de un video que mostraba un helicóptero sobrevolando Medellín. Según la denuncia del exalcalde, fue enviado por parte de la Alcaldía para vigilar su casa. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el alcalde Federico Gutiérrez le respondió a Quintero asegurando que solo es un intento “desesperado” para distraer.

Gutiérrez aseguró que el helicóptero solo hacía su monitoreo a la ciudad como es habitual y que eso está confirmado por la Policía de la ciudad, que aclaró que sus vuelos son rutinarios. El mandatario local, incluso, se refirió a Quintero con un particular dicho y, agregó, que esas acusaciones son parte de una "distracción" por los procesos judiciales que "tiene encima".

"Cómo le parece el bobo? Mi mamá a mi toda la vida me decía que no había nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Es que lo primero que hay que decir aquí es que el país no entiende y la ciudad no entiende, cómo ese tipo todavía sigue libre después de que robó a Medellín; esa en la única realidad y, créanme, solo es un distractor por todos los procesos de corrupción encima", sentenció el alcalde.

Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima. pic.twitter.com/kn6uF62ryz — Daniel Quintero Calle 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 21, 2024

Sobre el video, mencionó que, de pronto, Quintero creyó “que era que ya lo iban a coger”. El alcalde de Medellín le sugirió, además, “no hacer el ridículo” con este tipo de denuncias sin fundamento. Cabe recordar que, en la publicación, el exfuncionario dijo que no “logaran sacarlo” de la ciudad.

En ese sentido, también le respondió al presidente Gustavo Petro, quien se pronunció sobre esta polémica. El jefe de Estado manifestó que “lo que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo y es un delito. ¿No han aprendido de nuestro Gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición”.

“Ese es un helicóptero de la Policía Nacional y él, como presidente, es el máximo jefe de la Policía Nacional. Yo les quiero recordar que acá hay una Policía Nacional; los alcaldes, por más que seamos y tengamos funciones de Policía, no somos los jefes absolutos de la Policía. Yo entiendo la alianza que él tiene con él que se robó a Medellín. Qué bueno que es el llamado que hace la Fiscalía General de la Nación para investigar ese supuesto hecho de persecución, lo haga para que realmente la Fiscalía investigue los hechos de corrupción que dejaron en Medellín y los de sus amigos”, precisó Federico Gutiérrez.