Directora de la SAE denuncia amenazas desde que llegó al cargo: "Un dron al pie de mi ventana"

Este jueves en Barranquilla, la directora de Sociedad de Activos especiales estuvo participando en una charla organizada por la ESAP donde destacan el papel de la mujer en el ámbito público.

En este escenario, Diana Bravo contó que desde que llegó a su cargo el pasado 19 de agosto, ha recibido amenazas a través de mensajes anónimos e incluso con drones sobrevolando su casa, e intimidaciones a su familia.

Publicidad

“Si a mí me preguntan, "¿Cómo te sientes en la SAE?, pues después de 4 anónimos, un dron a las 10:30 de la noche en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos, después de una acción en cada territorial, un pasquín, pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir”, expresó la funcionaria.

La directora de la Sociedad de Activos Especiales aseguró que, pese a estos episodios, mantiene su compromiso con la transparencia y con la misión de la entidad.



Agregó que la transparencia en la administración pública es una lucha diaria, porque más que lo que hace el funcionario, es poder dormir con la convicción de que no tienen rabo de paja.

“Porque somos mujeres estar acá es un reto, pero para los hombres es un logro”, agregó.