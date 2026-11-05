Habla papá de subteniente María Camila Pantoja: podría estar en Venezuela y ofrecen recompensa

El padre de la oficial, el coronel en retiro Bernardo Pantoja, rompió el silencio en Mañanas Blu, tras el secuestro y solicitó a los captores el respeto inmediato a la vida de su hija. Pantoja aclaró que la subteniente no había reportado amenazas previas y que se encontraba desempeñando las labores normales inherentes a su unidad militar.

"Es una niña de 25 años, apenas iniciando a vivir, a conocer y explorar este mundo... Lo que busca es que le respeten la vida, que no le pase nada y que terminemos con esta dolora y se haga todo lo posible para que regrese a nuestros hogares", manifestó conmovido el coronel (r) Pantoja.

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En medio de la incertidumbre, el padre de la oficial hizo un llamado vehemente al Gobierno nacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos: "Esperamos que no solamente el gobierno, sino todas las entidades, los derechos humanos, las ONG nos apoyen para buscar una respuesta inmediata, una liberación oportuna y que le respeten la vida a mi hija para poder ir al seno familiar".

Respecto a las hipótesis sobre los móviles y la mecánica exacta del rapto, el oficial en retiro se mostró cauto para no interferir en las investigaciones de la fuerza pública.



"Desconozco realmente cómo fueron los hechos reales, no quiero crear ninguna mala expectativa... Lo importante como padre es que respeten la vida de mi hija y que termine este calvario", señaló, añadiendo que se encuentran a la espera de un desenlace favorable: "aquí hay varias hipótesis y realmente estamos esperando no más que llegue y tengamos un feliz retorno al hogar".

El operativo militar y el riesgo de traslado a Venezuela

Por su parte, el gobernador del departamento de Arauca, Renzo Martínez, confirmó que tras recibir la alerta de la comunidad de manera inmediata a la tarde del secuestro, la fuerza pública articuló un plan candado y un anillo de seguridad en torno a Saravena, un municipio de aproximadamente 40.000 habitantes.

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Martínez explicó que uno de los mayores desafíos tácticos radica en la proximidad con la frontera, ya que la zona urbana de Saravena se encuentra a escasos 15 o 20 minutos de la línea fronteriza con Venezuela a través del río Arauca. Por esta razón, la inteligencia militar contempla que los captores puedan intentar llevar a la subteniente hacia el vecino país.

"Se cierran todos los puntos, todas las vías de comunicación, las salidas y las entradas a la ciudad... De esa manera se garantiza que estos delincuentes no vayan a trasladar a nuestra oficial hacia el territorio venezolano", enfatizó el mandatario departamental, precisando que se mantiene desplegado un cerco de contención.

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Recompensa de 100 millones de pesos y señalamientos al ELN

Durante el Consejo de Seguridad llevado a cabo en la región, la Gobernación de Arauca anunció oficialmente la entrega de una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información veraz que conduzca al rescate sana y salva de la subteniente María Camila Pantoja y a la captura de los autores del crimen.

De acuerdo con los informes de inteligencia presentados en la zona, el secuestro es atribuido al Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada que tiene como máximo cabecilla a alias 'Pablito'. Las autoridades recordaron que este grupo mantiene también en cautiverio desde hace más de 18 meses a dos agentes del CTI de la Fiscalía, por lo que reiteraron la exigencia de frenar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y liberar incondicionalmente a todos los secuestrados.

Escuche aquí la entrevista: