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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella prohibió a interventores de las EPS reunirse con Mario Urán

Presidente De La Espriella prohibió a interventores de las EPS reunirse con Mario Urán

Mario Urán ha sido acusado por su presunta participación en casos de corrupción en el sector salud.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta de X, le envió un mensaje a los interventores de las EPS: les queda prohibido reunirse con Mario Urán.

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“Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán”, dijo De La Espriella.

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Es importante recordar que desde el Gobierno Petro se han presentado denuncias contra Mario Urán, quien ha sido acusado por su presunta responsabilidad en una red de corrupción del sector salud que, al parecer, direccionaba contratos de las EPS intervenidas.

“Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones. Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos”, dijo De La Espriella.

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Según las denuncias que se han presentado contra Mario Urán, estas presuntas irregularidades se habrían cometido mientras él era asesor de la EPS Coosalud.

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Este mensaje del presidente Abelardo De La Espriella sobre Mario Urán se publica tras una reunión que el mandatario sostuvo con la ministra de Salud, Ana María Vesga, en la Casa de Nariño.

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