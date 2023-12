Disidencias de las Farc anuncian cobros de millonarias multas en zona rural de La Plata, Huila

Disidentes de las Farc del frente Ismael Ruiz, de la columna móvil Dagoberto Ramos, pretenden imponer autoridad en zona rural de La Plata, a tal punto que intentan obligar a la ciudadanía a cumplir nuevas “normas de convivencia”.

De acuerdo con los audios que conoció Blu Radio, entre las normas que deben cumplir los habitantes de las veredas Los Cauchos, San Miguel y Santa Marta, está la sancionar a quienes boten basuras cerca a los nacederos de agua y, de no cumplirse, tendría que pagar una multa de $10 millones.

“Yo ya hablé con la presidenta de los Cauchos, San Miguel y Santa Marta, entonces necesito que usted se reúna con ellos para hacer un llamado, para que ustedes se reúnan y que reúnan toda la comunidad para que hagan aseo todo eso ahí, recojan todo ese basurero y recuperen un nacimiento de agua que hay por ahí, porque hay gente que está tomando de esa agua y ahí ponen un letrero multa 10 millones de pesos a quien miren botando basura ahí, que de ahí para allá nosotros nos encargamos sobre las multas… mejor dicho se quita el carro y queda castigado y hasta que no pague la multa no se le devuelve otra vez el transporte, porque sinceramente ya hemos visto muchos carros por ahí haciendo esas cochinadas”, se indica en el audio.

Aquí el audio:

Igualmente señalan que cobrará hasta $2 millones a las personas que no cuentan con pozos sépticos en sus viviendas, aducen que estas multas que empezaran a cobrar son por daños y afectación al medio ambiente.

“Bueno presidente le dice a la comunidad, esto es para las comunidades mejor dicho, todos los que no tienen pozos sépticos, que no tienen adónde botar todas esas aguas sucias tiene una multa de dos millones de, por daños al ambiente, los galpones de pollos que están cerca de las casas también tienen que quitar esos galpones y hacerlas en otro lado, donde no haga daño a la gente, porque hay mucha gente que es de tercera edad y eso le perjudica mucho, entonces también tiene multa, entonces para que me la haga saber a las comunidades, hágame el grande favor”.

Aquí el audio:

Ante esta situación el comandante de la novena brigada del ejercito coronel Pedro Pablo León, confirmó la veracidad de estos audios y denuncio las intimidaciones de las que están siendo víctima los habitantes de la zona rural de La Plata.

“Nuevamente tenemos conocimiento de audios que la misma comunidad nos los ha hecho llegar en los cuales la estructura de la columna móvil en Dagoberto Ramos, más exactamente la estructura ´Ismael Ruiz´, en este momento al mando de alias ´El Paisa´, que imparte una serie de normas y multas que van a empezar a cobrar”

Recalco que se ha reforzado el pie de fuerza a fin de garantizar seguridad y tranquilidad a los habitantes de esta zona rural donde hoy hace presencia esta estructura de las disidencias de las Farc.

“Hemos venido dando una serie de golpes sumamente importantes, es así como durante el presente mes esta estructura sufrió una afectación, en cuanto logramos cuatro capturas y recuperamos dos menores de edad que fueron instrumentalizados, de esa manera seguimos trabajando de manera mancomunada con la comunidad para quitarles este flagelo”.

En esta zona del occidente del Huila, corredor estratégico para el transporte de estupefacientes provenientes del Cauca se ha aumentado el número de insurgentes, las extorsiones, los homicidios y el reclutamiento de menores especialmente de comunidades indígenas.

