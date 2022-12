Disidentes de Farc se habrían reunido con candidatos a la Alcaldía de Suárez, Cauca

En conversación con BLU Radio, Alfonso Giraldo, padrastro de la candidata a la Alcaldía de Suárez por el Partido Liberal, Karina García, denunció que disidentes de las Farc se habrían reunido con todos los aspirantes al primer cargo.

Giraldo indicó que fueron varios los encuentros en los que le exigían a todos los candidatos seguir unas “reglas de juego” que garantizaba que ellos, supuestamente, no se meterían en las campañas.

En la denuncia afirmó que los hombres armados se presentaron como integrantes de la columna móvil Jaime Martínez, al mando de alias ‘Mayimbú’.

“No fue una sino varias reuniones donde les decían que ellos no querían intervenís las elecciones, pero sí les pedían que no hubiera compra de votos”, aseguró Giraldo.

“También les exigían que no manipularan a la comunidad y les prohibía hacer promesas que no fueran a cumplir, así las cosas, ellos no se iban a meter en el proceso político”, agregó.

El hombre también precisó que en esa reunión los delincuentes le pidieron a cada candidato, entre las que estaba Karina, el pago entre 15 y 20 millones de pesos con el fin de dejarlos ejercer sus actividades proselitistas.

Escuche la denuncia completa aquí:

