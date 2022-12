Distrito volverá a presentar valorización ante el Concejo de Bogotá

Luego de una tensa discusión por más de 10 horas, el Concejo de Bogotá hundió el proyecto de valorización planteado por la administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, lamentó la decisión del cabildo distrital y confirmó que la Alcaldía volverá a presentar el proyecto.



“Quien pierde con no hacer estas obras es la ciudad; estos son sectores en los que nunca se harían este tipo de obras si no es por la valorización”, manifestó Uribe.



“Por instrucción del alcalde se va a volver a presentar el proyecto, obviamente con unas modificaciones. Este proyecto en un principio tenía contemplada la Troncal Séptima desde la 72 hacia el norte, decidió quitarse del proyecto, estábamos listos para hacer nuevos cambios”, añadió.



Se espera que el proyecto vuelva a ser presentado en agosto, en el periodo de sesiones extraordinarias, y eventualmente en sesiones extraordinarias dentro de dos semanas.



“Vamos a analizar la situación y decidiremos si es pertinente presentarlo ya o esperar hasta agosto”, agregó.



Sobre la posibilidad de hacer las obras y luego cobrar por ellas, el secretario de Gobierno respondió:



“Quisiéramos hacerlo de la manera más fácil y factible para los ciudadanos y por eso el alcalde propuso pagarlo en cuotas, por eso hay un descuento significativo de pago oportuno, por eso hemos individualizado las obras por sectores”, finalizó.



Por su parte, el senador Germán Barón de Cambio Radical, explicó que la bancada no apoyó el cobro de valorización porque es necesario garantizar que el dinero no se va a perder o invertir inadecuadamente.



“En anteriores administraciones hicieron cobros por valorización y esos cobros nunca se reflejaron en obras. Es cierto que esta administración viene reorganizando la casa, pero es necesario diseñar un procedimiento que le dé tranquilidad al bogotano de que su plata no va a quedar como quedó en anteriores administraciones”, argumentó.



Finalmente, hizo énfasis en que podrían apoyar el cobro de valorización, pero bajo nuevas condiciones y con garantías de manejo del dinero.