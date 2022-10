Disturbios en TransMilenio dejaron daños por $180 millones: Alexandra Rojas

La gerente de TransMilenio reveló que este jueves el sistema está operando con normalidad pese a los disturbios del día anterior que dejaron buses y estaciones dañados “solamente en las estaciones hemos calculado que arreglarlas nos costará unos 30 millones”.

Dijo que fueron varias las afectaciones, no solo los daños materiales sino la pérdida económica por el no uso del sistema de transporte y además todos los bogotanos que se vieron perjudicados que no llegaron a trabajar por eso.

Fueron en total seis estaciones, siete buses zonales y 53 buses troncales los que resultaron afectados por los disturbios entre el Esmad y usuarios del sistema.

Rojas afirmó que se tienen preparadas varias acciones para mejorar la calidad de TransMilenio, entre las inmediatas se encuentra mejorar la frecuencia del sistema “que es una verdadera solución de fondo para ayudar”.