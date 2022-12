División por posición del Departamento de Justicia ante visas de las Farc

Ante la posición del Departamento de Justicia de EE.UU que, según un artículo publicado por la revista Foreign Policy, se habría opuesto a la entrada de miembros de las Farc para la firma de paz en Nueva York, BLU Radio consultó al Senador del Partido de la U Ángel Custodio Cabrera para conocer su opinión al respecto.



“Total están asistiendo el proceso de paz, deberían tener una especie de amnistía temporal. Creo que se debería analizar con más profundidad y sobretodo que el presidente Obama estará en el la firma del convenio, realmente es una contradicción del Gobierno de los Estados Unidos”, señaló el legislador.



Por su parte, el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático aseguró que es totalmente entendible la posición del Departamento de Justicia de EE.UU, pues no hay razón para sacar a un grupo criminal como las FARC de la lista negra.



“Para el gobierno de los Estados Unidos las FARC siguen siendo un grupo terrorista, el principal cartel de la cocaína y responsable de la introducción de centenares de toneladas de cocaína a su territorio. Es un grupo armado que sigue delinquiendo, que sigue extorsionando, que sigue narcotraficando. No habría en este momento ninguna razón para sacarlo de la lista de organizaciones terroristas hasta tanto no se cesen todas sus actividades criminales”, señaló el opositor.



Según el artículo de Foreign Policy, no se podía garantizar la emisión de las visas para los miembros de las Farc que participarían en el acto de la firma de la paz por lo que finalmente se eligió a Cartagena como el lugar indicado para el acto protocolario.



Escuche en este audio más información sobre:



-El gobernador del Caquetá dice que por cuenta del acuerdo con las Farc hace dos semanas que no se registra una sola muerte violenta en ese departamento.



-En rollos de papel vinipel, el Clan del Golfo pretendía sacar del país casi una tonelada y media de droga.



-Ecopetrol comenzó la perforación de un pozo exploratorio en el Golfo de México que permitirá aumentar las reservas de la compañía.



-Las autoridades de Medellín ofrecieron hasta 50 millones de pesos en recompensa por información que permita la captura de los principales cabecillas de combos delincuenciales en Castilla, en el noroccidente de la ciudad.