Doble tragedia: sobrevivientes de avalancha en Mallama denuncian que les robaron lo que les quedó

Solo nueve de las más de 35 personas que estaban en el interior de las dos casas sepultadas por un gigantesco alud de tierra se salvaron de morir, pero ahora enfrentan una doble tragedia, ya que aseguran que 30 minutos después de lo ocurrido el hecho llegaron personas desconocidas que les hurtaron lo poco que les había quedado.

En un dramático relato una pareja de ciudadanos venezolanos que habían llegado hasta la vereda San Miguel, a las afueras de Mallama , en el piedemonte costero Nariñense, contaron a BLU radio que la avalancha arrastró la casa donde estaban durmiendo unos 50 metros muy cerca del río y que solo sintieron una fuerte brisa y un estremecedor ruido. Que las paredes y techo comenzó a caerles encima y que se salvaron de puro milagro.

"Estábamos durmiendo y eso ocurrió pasadas la 1:45 de la madrugada. Aún había mucha gente en el billar", dijo el ciudadano extranjero, quien pidió omitir su nombre y aseguró que él, su esposa y otras siete personas, estaban en el segundo piso del restaurante Casa Grande que solo llevaba unos ocho meses funcionando en esa vereda.

Eso pasó en menos de 30 segundos, recordó el empleado del restaurante, quien dijo que como pudo abrazó a su esposa y comenzaron a gritar que los ayudaran y fue cuando llegaron otras personas que él dice que no las conocía y que los sacaron hasta la carretera. De inmediato los trasladaron hasta el hospital de Ricaurte.

El empleado dijo que se llevó una gran sorpresa cuando llegaron a la casa en ruinas y ya no encontraron nada de lo que antes habían dejado que por fortuna la avalancha no se pudo llevar, pero que los delincuentes se hicieron "su agosto" aprovechando que a esa hora de la madrugada aún no había llegado nadie ayudarlos.

"No puede haber gente tan inescrupulosa que se aproveche así del dolor de otras personas", dijo el desconsolado empleado, quien pidió ayuda para regresar de nuevo a su país, Venezuela.

Otro de los sobrevivientes narró casi que la misma historia, pero advirtió que cuando ya comenzó aclarar el día, otro grupo de personas intento saquear una tracto mula cargada con cerveza, pero no lograron su objetivo porque la Policía y habitantes del sector lo impidieron.

Hasta el momento las autoridades de ese municipio en Nariño no han querido referirse al tema.

Por su parte, los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate de las personas que están desaparecidas que, de acuerdo a versión de familiares y vecinos del sector, aún faltan ocho personas que dicen estaban en el interior del billar que allí funcionaba.

El saldo fatal de esa tragedia es parcial. Hasta este miércoles es de 12 personas muertas y nueve más sobrevivientes.