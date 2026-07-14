Don Luis Felipe agradece ayuda tras video viral: asistirá a ceremonia de posesión de De La Espriella

En redes sociales se hizo viral un caso de rechazo por diferencias políticas entre un docente y un vendedor de panelas que terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que ha tocado el corazón de muchos colombianos.

Luis Felipe Yagüe, más conocido como Luis Felipe, un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo productos como panela, café, huevos y miel, ha recibido un respaldo ciudadano masivo, tras el video en el que fue expuesta su postura política a favor del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Ante la postura del docente, el adulto mayor solo escuchaba en silencio, acción que despertó la solidaridad desde distintas regiones del país. Por medio de llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales, cientos de personas destacaron la serenidad de don Luis Felipe, haciéndolo rápidamente viral.

En cualquier sentido, esto es un acto miserable.

El profesor Franklin Gamboa, de la universidad estatal @uniamazonia en Caquetá decidió no comprarle panela a un adulto mayor - quien era su proveedor habitual- porque el vendedor votó por Abelardo y él por Cepeda.



Si bien se lo… pic.twitter.com/DTYoccePKx — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) July 12, 2026

Comunicado de prensa de Luis Felipe Yagüe tras la polémica

Luego de varios días en el centro de la conversación pública, Luis Felipe Yagüe decidió pronunciarse mediante un comunicado de prensa en el que agradeció el apoyo recibido por miles de personas tras la difusión del video.

Publicidad

En el documento aseguró que la respuesta de los ciudadanos superó cualquier expectativa. Contó que ha intentado responder personalmente los mensajes que ha recibido, pero explicó que todavía tiene más de 3.000 mensajes de WhatsApp pendientes, además de numerosas llamadas telefónicas, por lo que pidió paciencia y comprensión.

También reveló que el respaldo tuvo un impacto directo en su emprendimiento, pues informó que todos sus productos fueron vendidos. Según explicó, ya adelanta conversaciones con campesinos y proveedores de la región para abastecer nuevamente su inventario y poder ofrecer una nueva disponibilidad de productos durante el próximo fin de semana.

Comunicado de don Luis Felipe Yagüe Suministrado

Publicidad

Luis Felipe confirmó que asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de que recibió una invitación para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En el comunicado expresó sentirse "profundamente honrado y agradecido" por esa invitación y afirmó que la recibe con humildad, gratitud y un alto sentido de responsabilidad.

Además, señaló que, por el momento, tomó la decisión de no conceder más entrevistas a medios de comunicación, al considerar que el mensaje de respeto, solidaridad y apoyo al emprendimiento local ya fue ampliamente difundido gracias al respaldo de periodistas, emisoras, canales de televisión y medios digitales.

Yo estoy de acuerdo: cualquier tipo de humillación o desaire por razones políticas a un adulto mayor es repudiable.



Y la mejor manera de apoyar a Don Luis y todos los abuelos como él sea bajo la defensa del bono pensional.



Una vez digna no son vakis, son políticas públicas. https://t.co/S6OS5prrfO — Harman Felipe (@harmanfelipe) July 13, 2026

Respaldo ciudadano impulsó su emprendimiento

Luis Felipe también aprovechó el comunicado para agradecer a los periodistas y medios de comunicación que difundieron su historia, asegurando que fueron fundamentales para darle visibilidad a la causa.

Finalmente, reiteró que continuará trabajando con honestidad y dedicación, llevando productos del campo caqueteño a los hogares y apoyando a los campesinos de la región. Con un mensaje de gratitud, afirmó que todo lo vivido en los últimos días fue posible gracias al respaldo de miles de colombianos que se solidarizaron con él tras el video que lo convirtió en tendencia nacional.