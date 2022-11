¿Dónde están? Concejales que prometieron trabajar por Bucaramanga y no van a sesiones

En los tres años y cuatro meses que lleva el período de los actuales concejales de Bucaramanga son varios los que encabezan la lista de los que menos asisten a las plenarias y peor aún, algunos que solo van al recinto, firman asistencia y se van.

BLU Radio obtuvo información sobre la asistencia de los cabildantes desde el 2 de enero de 2016 hasta el 11 de abril de 2019, tiempo en el que se han realizado 734 sesiones ordinarias y extraordinarias y estos fueron los resultados.

En el año 2016, el concejo realizó 263 sesiones entre ordinarias y extraordinarias y las planillas de asistencia dan cuenta que los concejales que menos asistieron fueron:

Jhon Marcel Pinzón Rincón del partido de la U, ocupa el primer lugar de menor asistencias, faltó al 37,3% de las sesiones, es decir, no fue 98 veces. La segunda en la lista es la concejal del Partido Liberal Sonia Smith Navas, quien falto al 34,3% de las sesiones, no fue a 90 sesiones. E tercer puesto lo ocupa el concejal de Cambio Radical Edinson Fabián Oviedo, que no asistió al 32,7%, lo que corresponde a 86 faltas. Por último, está el concejal de Centro Democrático Arturo Zambrano Avellaneda con el 32,4% de las faltas, 85 no asistencias a sesiones.

En el año 2017, nuevamente el concejal Jhon Marcel Pinzón Rincón encabeza la lista. Ese año el concejo sesionó, entre ordinarias y extraordinarias, 210 veces, de estas, Pinzón no asistió al 22,4% de las sesiones, faltó 47 veces. El segundo lugar también es para la concejal del Partido Liberal Sonia Smith Navas Vargas, quien faltó a 42 sesiones, lo que corresponde al 20%. En el último puesto de los que menos asistieron en este año está la concejal del Partido Liberal Nancy Lora con un 15,8% de no asistencia, 33 faltas.

El año 2018, de acuerdo con las estadísticas, sin duda quien se raja en asistencias a sesiones es el concejal Jhon Marcel Pinzón, que además de que solo asistió al 52,9% de las sesiones, solicitó un permiso no remunerado de 41 días, entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre de ese año, tiempo en el que el concejo sesionó 29 veces.

En ese año vuelve a aparecer en lista la concejal del Partido Liberal Sonia Smith Navas, quien faltó al 23,1% de las sesiones, es decir, faltó de 47 veces de 204. Por último, está el concejal Edinson Fabián Oviedo con 32 faltas, el 15,7%.

Finalmente, en el año 2019 vuelve a aparecer el concejal del Partido de la U Jhon Marcel Pinzón Rincón, que entre el 15 de enero al 11 de abril ha faltado al 40,4% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, lo que se traduce a 23 faltas, concejal con menos asistencias.

Para el caso del concejal Jhon Marcel Pinzón Rincón, según la información entregada por la Oficina Jurídica del Concejo de Bucaramanga, en los tres años y cuatro meses que han transcurrido de este periodo como cabildante, Pinzón ha presentado 19 proyectos de acuerdo, todos en compañía de otros concejales, en ninguno fue ponente y del total 10 fueron archivados.

Entre los proyectos de acuerdo archivados están: la promoción del vehículo compartido como estrategia para mejorar la movilidad en el municipio de Bucaramanga, promoción de la gestión comunitaria del agua se crea de la mesa interlocución para la solución de conflictos por el agua, la creación del fondo de atención y reparación a la población víctima del conflicto armado, entre otros.

Las estadísticas contrastan con los informes que semestralmente entrega el programa Concejo Cómo Vamos que analiza el desempeño de los 19 concejales y su participación en el cabildo.

En estos informes también aparece el concejal Jhon Marcel Pinzón, cuyo desempeño se califica como crítico, es el más impuntual, el que menos participa y el que menos permanece en las sesiones.