Julián Casasbuenas es el turista que denunció que sobre las 12:00 de mediodía de este martes, tuvo un accidente junto con su hermano, en momentos en que se divertían sobre un flotador en la playa conocida como Cholonsito, en Cartagena.

Segundos después se estrellan contra una lancha y ambos resultaron con heridas. El hecho quedó registrado en un vídeo de siete segundos, grabado por un menor de edad, hijo de una de las víctimas.

Publicidad

Le puede interesar: Diez heridos dejó el desprendimiento de cable del Metrocable Picacho en Medellín

"Estábamos en Cholonsito con mi hermano, nos subimos en ese flotador (el cual estaba amarrado de una lancha que lo jalaba) y empezamos a dar vueltas. De pronto, ni el conductor que nos llevaba a nosotros ni el de la otra lancha se percatan, nosotros gritamos, y nos pegaron una atropellada muy fuerte”, aseguró Julián.

"Me fracturaron el maxilar superior, me tumbó los dientes, tengo heridas en mi pierna izquierda, me inflamó, también el brazo izquierdo, a mi hermano le lesionaron una muñeca, le están haciendo radiografías", agregó Casasbuenas.

Notablemente molesto, Julián Casasbuenas afirmó que en ese momento no había ni una sola autoridad que los auxiliara, solo un bote artesanal, el cual los trasladó a la orilla y posteriormente lo llevaron a la urgencia de la Clinica Medihelp, en Bocagrande, donde fueron atendidos.

Publicidad

"Ni un policía, ni un salvavidas, cuando llegamos a la orilla tampoco había nadie. Los conductores de las lanchas no nos prestaron ningún tipo de auxilio, se fueron como si no pasara nada", expresó.

Al respecto, desde la Armada Nacional, informaron a Blu Radio que están verificando toda la información, pues hasta las 6:30 de la tarde de este martes no tenían ningún reporte de accidente.

Publicidad

Dos heridos dejó un fuerte choque entre una lancha con un flotador en Cartagena → https://t.co/0fKo6Sidl5 #VocesySonidos pic.twitter.com/lr55pFQWC4 — BLU Caribe (@BLUCaribe) January 8, 2020

Infórmese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias del Caribe y la Costa Atlántica con los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.