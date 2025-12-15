Acaban con la vida de 4 hermanos, uno de ellos menor de edad: autoridades investigan confusión

Cuatro hermanos de entre 16 y 26 años fueron asesinados en el interior de su vivienda en la ciudad de Guayaquil, la más grande de Ecuador, por un grupo de sicarios que, según las primeras hipótesis policiales, podrían haberlos confundido con miembros de bandas criminales.

El ataque ocurrió la madrugada del domingo y, en torno a las tres de la mañana, los agresores ingresaron en la vivienda vestidos con uniformes de policía. Allí mataron al menor de 16 años frente a sus padres y, posteriormente, a sus otros hermanos, de 23, 25 y 26 años.

Así lo informó el canal nacional Teleamazonas, que también señaló que los primeros indicios de la Policía apuntan a que el crimen respondería a una confusión.

Según fuentes investigativas citadas por el medio, cerca de la vivienda de esta familia viviría un presunto integrante de un grupo de delincuencia organizada, quien podría haber sido el objetivo real de los sicarios.



Foto: Pexels.

El padre de familia resultó con heridas leves, y ninguno de los hermanos asesinados registraba antecedentes penales.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Publicidad

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".