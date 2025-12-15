En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Acaban con la vida de 4 hermanos, uno de ellos menor de edad: autoridades investigan confusión

Acaban con la vida de 4 hermanos, uno de ellos menor de edad: autoridades investigan confusión

El padre de familia resultó con heridas leves, y ninguno de los hermanos asesinados registraba antecedentes penales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad