Dramático relato de sobreviviente al tsunami de Tailandia hace 10 años

La colombiana Claudia Tangarife Castillo, sobreviviente al tsunami que sacudió las costas de la isla Indonesia de Sumatra hace 10 años, relató en Mañanas BLU su dramática historia que vivió junto a su hijo en una tragedia que dejó más de 220 mil muertos.

“Estaba empacando las maletas y de pronto siento una vibración muy fuerte y un ruido muy grande que iba creciendo con velocidad, cuando me asomé en el balcón del bungaló veo un monstro de olas que se va levantando del mar y viene hacia mí”, dijo.

Entre las víctimas se encontraban miles de turistas extranjeros, que aprovechaban en su mayoría las fiestas de final de año para pasar las vacaciones en las paradisíacas playas de la región, Tangarife contó como el miedo se apoderó de ella en ese momento.

“Es un pánico que se apoderó de mí, la inminencia de muerte la sentía y lo que hice fue tratar de correr de ella, pero uno no tiene la palabra muerte en la mente simplemente es la sensación fuerte de peligro”, relató.

La mayoría de victimas pereció en las costas del sur de Tailandia: 5.300 en total en este país, de los cuales la mitad eran extranjeros.

“Es una sensación de impotencia, ha sido uno de los recuerdos más fuertes que me quedan por la sensación de culpa que me acompañó hasta que comprendí que yo no podía hacer nada para ayudarlos”, indicó.

Cabe destacar que este viernes las oraciones, las lágrimas y los solemnes homenajes ante las fosas comunes marcaron en Asia las ceremonias conmemorativas del décimo aniversario del tsunami, que afectó a 14 países del océano Índico.

Con Afp