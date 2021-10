Duque pide a los colombianos no fiar en Venezuela ante pedido de Maduro de invertir en su país

Nicolás Maduro prometió que este viernes, 8 de octubre, abriría la frontera para empezar el proceso de reactivación económica y que los empresarios puedan retomar nuevamente las inversiones en Venezuela. Frente al anuncio, el presidente Iván Duque advirtió a los colombianos que deben tener cautela al momento de invertir sus ahorros en negocios en el país vecino, porque la dictadura aún maneja una política expropiatoria.

En 21 años de la revolución bolivariana, el sector privado se convirtió en un cementerio de empresas, pues el gobierno se apropió indebidamente de más de cinco mil negocios, destruyendo la propiedad privada y devastando al país.

"Ahora vemos que sale el dictador a hacer invitaciones que se vaya la gente a invertir allá, pero la pregunta es quién va a invertir en una dictadura que tiene espíritu expropiador y se ha dedicado a quitarle todo a quien lleva construyendo empresa toda una vida. Como me dijo un comerciante: ya no te vayas a poner a vender al fiado que no te van a pagar", dijo el presidente Iván Duque.

Se trata de importantes empresas expropiadas del sector agroalimentario, de importación y distribución de insumos agrícolas, producción de azúcar y productos lácteos, además de grandes cadenas de supermercados.

"Esta bien que se restablezca la economía, pero no se puede creer en una dictadura expropiadora y destructora de la iniciativa privada. Recordemos que muchas empresas colombianas que estaban allá, como dicen coloquialmente, las dejaron colgadas de la brocha, sin responderles por lo que habían construido", añadió Duque.

El presidente Iván Duque manifestó finalmente que los colombianos no pueden creer en los cantos de sirena de Maduro porque la dictadura ha sido destructora de la empresa privada.

