Duque presenta política pública para sacar a vendedores del ‘gota a gota’

La ley ordena que se realice un censo nacional de vendedores ambulantes en todo el territorio nacional y que deberán ser capacitados por el Sena para que desarrollen otras habilidades en diferentes artes y oficios.

“Ojo, esto no trae soluciones milagrosas. No es que a partir de la firma al otro día se arreglaron todos los problemas, no, pero empieza un desafío coherente, sostenible, escalable y de justicia social”, señaló el mandatario.

Durante la socialización, el presidente Iván Duque hizo una invitación a los alcaldes a habilitar espacios públicos para los vendedores informales y de esta manera ayudarles en la formalización.

La ley señala que gobierno, gobernadores y alcaldes podrán incluir programas que permitan acceso a capitales semilla que les financie el arranque de otro tipo de negocio.

“Muchos de los comerciantes que están en ese proceso de llegar a la formalidad les toca padecer el gota a gota. También nos toca motivar a los bancos del Estado y a la banca privada a que pueda llegar con el producto que requiere”, afirmó el presidente Iván Duque.

Uno de los objetivos principales de la ley es que lo que hoy pagan los vendedores informales por el uso del espacio público a mafias, sea destinado para el ahorro de su vejez.

En Colombia se estima que hay más de 1.6 millones de vendedores ambulantes.

