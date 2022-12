Duque recuerda que presupuesto para educación no se aprobó en su Gobierno

Al finalizar su intervención en el foro “Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad”, el presidente Iván Duque fue sorprendido por un docente, quien, en medio del público, hizo cuestionamientos y aseguró que hay una falta de voluntad del Gobierno en la mesa de negociación con los estudiantes.



“Todavía no hay respuesta a la petición que los voceros hicieron con respecto a la disponibilidad de recursos del fondo interministerial para contingencias que podría contribuir a suplir la falencia de recursos”, dijo el profesor de la Universidad Nacional, Juan Gabriel Gómez.



Al finalizar su discurso, el presidente Duque le agradeció la preocupación y le contestó que el presupuesto de la educación tiene un gran rezago histórico, no solo con la universidad pública, pero que su Gobierno ha respondido efectivamente.



Sin embargo, le aclaró que el presupuesto de educación no se aprobó en su Gobierno.



“Han reclamado los estudiantes recursos para el 2018 de 500 mil millones, yo pregunto, ¿cuándo se aprobó el presupuesto para la educación de este año? ¿En estos 100 días? Se aprobó el año pasado y nadie lo reclamó. Y además cuando se dieron esos reclamos por aportes a la base tampoco se reclamó”, dijo el jefe de Estado.

Vea también: OCDE apoyará a Colombia en lucha anticorrupción y en mejoramiento del gasto para educación



Al respecto anunció que pidió a la ministra de Educación que en la Ley de financiamiento se incluya una casilla para que, voluntariamente, los colombianos aporten a las universidades públicas con su declaración de renta.



Sobre la iniciativa del presidente, el representante de la mesa de los estudiantes, Alex Flórez, dijo que, en su opinión, se trata de la misma propuesta de la senadora Paloma Valencia que causó polémica hace algunas semanas y que promueve un impuesto voluntario.



“Se trata de la misma propuesta de Paloma Valencia. Ahora son los colombianos entonces a los que les tienen que meter más impuestos para financiar la universidad pública. Ya existen muchos impuestos. El Estado tiene la responsabilidad a través del Gobierno de financiar la universidad pública con calidad y cobertura”, dijo el joven.