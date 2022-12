Durante presidencia de Macías en Senado no se dieron garantías a la oposición: MOE

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que el Consejo Nacional Electoral debe revisar la labor que desempeñó Ernesto Macías durante la presidencia del Senado, ya que no solo el 20 de julio, sino en general en los debates de control político, no se brindaban las garantías correspondientes a los partidos opositores.

“En un debate de control político no se presentaron todas las garantías, los partidos de la oposición y los citantes no pudieron hacer las conclusiones y se levantó la sesión. Y el 20 (de julio) quedó absolutamente claro que no estaba dispuesto a darse el escenario para que el presidente pudiera escuchar lo que la oposición pensaba”, dijo Barrios.

Desde la MOE se hizo un llamado a la autoridad electoral para que investigue si se violó el estatuto de la oposición y de ser así se impongan las sanciones correspondientes.